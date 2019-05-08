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Главный редактор WikiLeaks рассказал, как себя чувствует Ассанж в тюрьме

Главный редактор WikiLeaks рассказал, как себя чувствует Ассанж в тюрьме
09:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости мира: Ассанж потерял в весе, однако "его дух силен", заявил главный редактор WikiLeaks.

Главный редактор сайта WikiLeaks Кристинн Храфссон посетил сооснователя проекта Джулиана Ассанжа, который отбывает 50-недельный срок в британской тюрьме, и прокомментировал его нынешнее состояние.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что главный редактор WikiLeaks посетил Ассанжа вместе с актрисой Памелой Андерсон.

Храфссон рассказал, что Ассанж потерял вес, "но его дух силен и это самое важное". По словам главреда WikiLeaks, сооснователь проекта проводит до 23 часов в сутки в камере. В то же время, Памела Андерсон назвала Ассанжа "самым невинным человеком в мире". По ее словам, "борьба спасла ему жизнь".

"Он был оторван от всех и не мог получить доступ к интернету, использовать библиотеку или общаться со своими детьми.

Ассанж не заслуживает того, чтобы быть в тюрьме с максимальной безопасностью. Он никогда не совершал насильственных действий. Он невиновен", - сказала актриса.

В Wikileaks возмущены приговором Ассанжу

Напомним, 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.

47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.

11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.

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Wikileaks, Арест, Приговор, Джулиан Ассанж, Кристинн Храфссон.
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