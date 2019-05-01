Суд приговорил Ассанжа почти к году тюрьмы

Новости мира: Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

Суд в Великобритании отправил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог, сообщает в среду британское телевидение.

"Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор - 50 недель", - приводит корреспондент телеканала Sky News слова судьи.

Сам Дж.Ассанж спокойно воспринял приговор, отмечают СМИ.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

Julian Assange sentenced to 50 weeks in prison for breaching bail. Extradition hearing tomorrow. Here at Southwark Crown Court protesters are very angry at the sentence #Assange pic.twitter.com/yAc3vYcQmH — Sophie Penney (@spenney4) 1 мая 2019 г.

"Julian Assange Is Sentenced to 50 Weeks, and Still Faces U.S. Charges" by ILIANA MAGRA via NYT https://t.co/VfmOYixyWY pic.twitter.com/u9qtJ9arjL — Jose Lopes (@BoscoJl65) 1 мая 2019 г.

В апреле 2019 года власти Экваадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

В Вестминстерском магистральном суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.

2 мая Дж.Ассанжу предстоит вновь явиться в суд, рассматривающий вопрос о его экстрадицию в США.