Суд приговорил Ассанжа почти к году тюрьмы

Суд в Великобритании отправил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог, сообщает в среду британское телевидение.

"Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор - 50 недель", - приводит корреспондент телеканала Sky News слова судьи.

Сам Дж.Ассанж спокойно воспринял приговор, отмечают СМИ.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

Julian Assange sentenced to 50 weeks in prison for breaching bail. Extradition hearing tomorrow. Here at Southwark Crown Court protesters are very angry at the sentence #Assange pic.twitter.com/yAc3vYcQmH

— Sophie Penney (@spenney4) 1 мая 2019 г.