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Суд приговорил Ассанжа почти к году тюрьмы

Суд приговорил Ассанжа почти к году тюрьмы
14:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.

Суд в Великобритании отправил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог, сообщает в среду британское телевидение.

"Трудно представить более наглядный случай такого рода нарушения закона. Приговор - 50 недель", - приводит корреспондент телеканала Sky News слова судьи.

Сам Дж.Ассанж спокойно воспринял приговор, отмечают СМИ.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Дж.Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Дж.Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года власти Экваадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

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В Вестминстерском магистральном суде 11 апреля признали основателя Wikileaks виновным в неявке в суд в 2012 году. Судья Майкл Сноу тогда пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Не прибыв на слушания, Дж.Ассанж нарушил условия освобождения под залог.

2 мая Дж.Ассанжу предстоит вновь явиться в суд, рассматривающий вопрос о его экстрадицию в США.

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Wikileaks, Великобритания, Суд, Джулиан Ассанж, Майкл Сноу.
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