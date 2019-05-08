В Германии грузовик протаранил поезд: 25 пострадавших

Новости мира: В Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн произошло столкновение поезда с грузовым автомобилем, который находился на путях.

В результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком в земле Щлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ ранения получили 25 человек.

Об этом сообщает радио NDR.

"Рано утром в районе Рендсбург-Экернфёрде поезд столкнулся с полуприцепом. По данным федеральной полиции, 25 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что есть угроза жизни одного потерпевшего, пять человек получили тяжелые травмы.

Как сообщается, в результате аварии повреждена часть железнодорожной электролинии. Поезд от удара сошел с рельсов.

Железнодорожная линия между городами Рендсбург и Овшлаг закрыта на весь день сегодня и, возможно, завтра, предупредил DeutscheBahn.

На месте аварии работает большое количество спасателей. Раненых перевезли в больницы, в том числе и вертолетом. Причины аварии выясняют следователи.