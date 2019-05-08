Кроме Латвии и Мальты: страны ЕС сократили выбросы углекислого газа

Новости мира: Евростат в годовом выражении констатировал снижение выбросов углекислого газа в ЕС.

В Евросоюзе за год значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еeuronews.

По подсчетам Евростата, сокращение составило в среднем по ЕС 2,5% по сравнению с 2017 годом. Особенно в этом преуспели Португалия, Болгария, Ирландия и Германия. С другой стороны, Латвия и Мальта стали больше "коптить небо".

Из общего объёма вызывающих парниковый эффект газов углекислый составляет 80%.

Напомним, в столице Нидерландов приняли решение запретить въезд авто с дизельными и бензиновыми двигателями в рамках Плана действий по чистому воздуху.