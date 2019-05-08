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РФ сообщает об обстреле авиабазы "Хмеймим" в Сирии

РФ сообщает об обстреле авиабазы "Хмеймим" в Сирии
18:18 Сегодня Телеграф

Новости мира: Российский генерал-майор Виктор Купчишин заявил об обстрелах базы РФ в Сирии.

Москва заявляет, что российские средства ПВО отразили артиллерийский налет джихадистов на авиабазу "Хмеймим" в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Из Идлибской зоны деэскалации была предпринята очередная попытка обстрела российской авиабазы Хмеймим. Всего в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов. Благодаря эффективно организованной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим все реактивные снаряды сбиты дежурными средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - сказал российский представитель в Сирии, генерал-майор Виктор Купчишин.

Он отметил, что были оперативно найдены две огневые позиции боевиков, из которых велся обстрел. "Авиация России и артиллерия сирийских правительственных войск уничтожила позиции террористов", - говорится в сообщении.

В то же время британская Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о десятках погибших джихадистов и гражданских в результате бомбардировок российской авиации и обстрелов сил режима Башара Асада за последние дни.

Восемь мирных жителей погибли вследствие авианалетов сил Асада в Идлибе

Согласно отчету наблюдателей, до 363 человек возросло число погибших за период с 20 апреля до 8 мая: 138 гражданских лиц, в том числе 26 детей и 35 женщин, погибли во время российских воздушных бомбардировок и обстрелов режима в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб.

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Сирия, ПВО, РФ, Обстрелы, Хмеймим.
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