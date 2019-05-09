Сравнил королевского ребенка с шимпанзе: ведущего BBC уволили за твит

Новости мира: Радиоведущий BBC разместил оскорбительный твит в адрес ребенка Принца Гарри и Меган Маркл, из-за чего был уволен.

Ведущий на радио Дэнни Бейкер, работающий в Британской общенациональной телерадиовещательной организации BBC был уволен из-за расистского поста в Twitter относительно новорожденного ребенка принца Гарри и Меган Маркл, сообщает Reutrers.

Отмечается, что сотрудник BBC был уволен за размещение изображения шимпанзе с подписью «Королевский ребенок покидает больницу».

Сам ведущий BBC Radio 5 Live Дэнни Бейкер в четверг в своем Twitter написал «Только что уволили», тем самым подтвердив этот факт.

В самой компании BBC прокомментировали эту ситуацию, заявив, что твит Бейкера был ошибочным решением, что противоречит ценностям BBC, которые они стремятся воплотить.

В ВВС также добавили, что Бейкер является великолепным ведущим, однако он не будет больше представлять еженедельное шоу.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган назвали своего сына Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.

В понедельник герцогиня Сассекская Меган родила мальчика весом 3,25 кг. Ее супруг принц Гарри присутствовал на родах, он сообщил журналистам, что и ребенок, и мать чувствуют себя хорошо.

Новорожденный стал седьмым в очереди на британский престол. Перед ним следуют принц Чарльз, принц Уильям и его трое детей, а также принц Гарри. Арчи стал восьмым правнуком королевы Елизаветы II.