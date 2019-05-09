У берегов Хорватии "застряло" судно с сотнями пассажиров

Новости мира: Итальянский пассажирский лайнер "заглох" в Адриатическом море у берегов Хорватии.

У берегов Хорватии на побережье Адриатического моря пассажирское судно под флагами Италии испытало технические проблемы, следуя к порту Сплита. Об этом сообщает «Радио Свобода»,

Отмечается, что неполадка с двигателем шедшего из итальянской Анконы судна произошло возле хорватского архипелага Корнаты. Малые спасательные судна из-за непогоды не сумели добраться до «Аурелии», однако на помощь прибыл торговый корабль, который защищает сломавшееся судно от волн.

Кроме этого, к лайнеру с пристани Задар был направлен специальный буксир.

Пострадавших на лайнере»Аурелия» нет, по данным СМИ Хорватии, работникам на судне удалось избежать паники пассажиров, хотя те очень уставшие и обеспокоены длительной задержкой в море.

Ранее сообщалось, два круизных лайнера получили "незначительные повреждения" после столкновения друг с другом у набережной Ванкувера (Канада).