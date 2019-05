Два круизных лайнера столкнулись у набережной Ванкувера

Два круизных лайнера получили "незначительные повреждения" после столкновения друг с другом у набережной Ванкувера (Канада), передает УНН со ссылкой на CBC.

Порт Ванкувера заявил в тот же день, что около 6:30 утра по местному времени лайнер Oosterdam столкнулся с Nieuw Amsterdam, когда швартовался у причала.

В результате инцидента никто не пострадал, а круизные операции продолжаются в обычном режиме, сообщили в порту.

Сообщается, что Oosterdam в результате инцидента получил минимальные повреждения, а на Nieuw Amsterdam шесть каютных террас требуют ремонта.

