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Глава МВД Эстонии: До сих пор в руках РФ находится 5,2% территории нашей страны

Глава МВД Эстонии: До сих пор в руках РФ находится 5,2% территории нашей страны
19:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Эстонии напомнили, что Россия до сих пор не вернула им часть территории.

Министр внутренних дел Март Хельме напомнил, что Российская Федерация до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории.

Как сообщает err.ee, об этом Хельме сказал 9 мая на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию лидер французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которую связывают с Кремлем, считает, что Крым "добровольно присоединили к России", отрицая факт незаконной аннексии украинского полуострова.

По словам Хельме, следует говорить не только о Крыме, но и ситуации в Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул Март Хельме.

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В то же время он признал, что как Япония терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы, так и Эстония готова ждать, когда же вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

"Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.

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Эстония, Россия, Донбасс, Оккупированный Крым, Март Хельме.
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