"Виновны": Глава МИД Британии прокомментировал осуждение агентов РФ в Черногории

Глава МИД Великобритании Джереми Хант назвал осуждение двух российских разведчиков за попытку переворота в Черногории еще одним примером попыток России по подрыву европейской демократии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом дипломат написал в своем Twitter в среду.

"Виновны! Осуждение двух российских разведчиков за неудачную попытку государственного переворота в Черногории - еще один пример возмутительных попыток России подорвать европейскую демократию", - отметил глава британской дипломатии.

"Россия - великая страна, которая занимает центральное место в европейской цивилизации... должен быть лучший путь", - добавил он.

Guilty! Conviction of 2 Russian intelligence officers for failed coup attempt in Montenegro another example of Russia’s outrageous attempts to undermine European democracy. Russia is a great country and central to European civilisation… there has to be a better path

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 9 мая 2019 г.