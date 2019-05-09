После выборов в Европарламент Туск соберет специальный саммит ЕС

Новости мира: 23-26 мая в странах ЕС состоятся выборы в Европарламент.

28 мая состоится специальный саммит Европейского Союза.

Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter после неформальной встречи лидеров стран ЕС в румынском городе Сибиу.

"28 мая созываю специальный саммит Евросоюза, чтобы начать выдвижение кандидатур на должности руководителей институтов ЕС. Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсус будет трудно, я не буду уклоняться от проведения голосования по этим решениям в июне", - написал он.

I call a special #EUCO on 28 May to start the process to nominate the next leaders of the EU institutions. This should be swift, effective and in accordance with our Treaties. If consensus proves difficult, I will not shy away from putting these decisions to a vote in June. — Donald Tusk (@eucopresident) 9 мая 2019 г.

Как известно, сегодня, 9 мая, в румынском городе Сибиу лидеры стран ЕС обсуждали стратегию действий на период до 2024 года.

Они приняли декларацию с 10 обязательствами, в которой, среди прочего, заявили о намерении укреплять единство и защищать общие ценности объединенной Европы.