Россия уже давно должна была передать Польше обломки самолета Качиньского

Новости мира: В Польше прокомментировали разрешение РФ на осмотр обломков самолета ТУ154М под Смоленском.

Обломки разбившегося польского самолета ТУ154М российская сторона уже давно должна была передать Польше.

На этом в четверг во время брифинга для СМИ в Варшаве, реагируя на информацию о разрешении Следственного комитета РФ польским экспертами изучить обломки самолета, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, информирует корреспондент.

“Обломки ТУ154М уже давно должны быть в Польше. И мы требуем этого”, - заявил Моравецкий.

Он назвал положительным факт, что Совет Европы обратил внимание на эту проблему и очень четко определил свою позицию по этому поводу.

Польский премьер сообщил, что в прошлом польские следователи уже якобы имели возможность осмотреть обломки Ту-154М, но польскую сторону условия проведения этого осмотра тогда не удовлетворили, поскольку это имело “признаки фиктивности”.

Польский премьер выразил надежду, что на этот раз польские эксперты смогут нормально выполнить свою работу при изучении обломков самолета.

Как стало известно, российское следствие приняло запрос от Польши на осмотр обломков президентского самолета польского президента Леха Качиньского, а доступ к фрагментам откроют в конце мая.

Польша давно требует от России отдать обломки самолета Качиньского. В России отвечают, что не могут этого сделать, пока в РФ продолжается следствие по этому делу. Представители польской власти отмечают, что нежелание Москвы передавать Варшаве самолет свидетельствует о том, что России есть что скрывать.