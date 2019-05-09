Скачать
Четверг, 09.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы
Челси - Айнтрахт: стартовые составы на ответный полуфинал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

Россия уже давно должна была передать Польше обломки самолета Качиньского

Россия уже давно должна была передать Польше обломки самолета Качиньского
20:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Польше прокомментировали разрешение РФ на осмотр обломков самолета ТУ154М под Смоленском.

Обломки разбившегося польского самолета ТУ154М российская сторона уже давно должна была передать Польше.

На этом в четверг во время брифинга для СМИ в Варшаве, реагируя на информацию о разрешении Следственного комитета РФ польским экспертами изучить обломки самолета, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, информирует корреспондент.

“Обломки ТУ154М уже давно должны быть в Польше. И мы требуем этого”, - заявил Моравецкий.

Он назвал положительным факт, что Совет Европы обратил внимание на эту проблему и очень четко определил свою позицию по этому поводу.

Польский премьер сообщил, что в прошлом польские следователи уже якобы имели возможность осмотреть обломки Ту-154М, но польскую сторону условия проведения этого осмотра тогда не удовлетворили, поскольку это имело “признаки фиктивности”.

Польский премьер выразил надежду, что на этот раз польские эксперты смогут нормально выполнить свою работу при изучении обломков самолета.

Как стало известно, российское следствие приняло запрос от Польши на осмотр обломков президентского самолета польского президента Леха Качиньского, а доступ к фрагментам откроют в конце мая.

Польша давно требует от России отдать обломки самолета Качиньского. В России отвечают, что не могут этого сделать, пока в РФ продолжается следствие по этому делу. Представители польской власти отмечают, что нежелание Москвы передавать Варшаве самолет свидетельствует о том, что России есть что скрывать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, РФ, Смоленск, Смоленская катастрофа, Матеуш Моравецкий, ТУ154М, Трагедия под Смоленском.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем победы: красивые открытки и стихи
04 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
05 День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Северная Корея снова провела запуски ракет
Северная Корея снова провела запуски ракет
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале &quot;Игра престолов&quot;
Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь