Скачать
Пятница, 10.05.2019
Трамп определился с новым министром обороны
Трамп определился с новым министром обороны
Эрдоган: Турция не отступит от намерения вступить в Евросоюз
Эрдоган: Турция не отступит от намерения вступить в Евросоюз
Хирн рассказал, когда Джошуа и Уайлдер могут провести бой
Хирн рассказал, когда Джошуа и Уайлдер могут провести бой
Военные США получат истребитель шестого поколения
Военные США получат истребитель шестого поколения

Новый глава МИД Эстонии намерен усилить санкции против РФ

Новый глава МИД Эстонии намерен усилить санкции против РФ
05:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Министр иностранных дел Эстонии предложил ввести дополнительные санкции против России.

Приступивший 29 апреля к деятельности новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) намерен начать с предложения о введении дополнительных санкций в отношении России в связи с выдачей в упрощенном порядке российских паспортов жителям Донбасса и Крыма.

На встрече министров иностранных дел ЕС 14 мая он собирается поднять вопрос о введении новых санкций против России, сообщила в четверг газета "Ээсти Пяевалехт" (Eesti Paevaleht).

"Россия - ядерная держава, которая в последнее десятилетие дважды использовала силу в отношении соседних стран. Интересам Эстонии отвечает поддержка суверенитета и территориальной целостности стран, чтобы подобные акты агрессии получили релевантную трактовку", - заявил У.Рейнсалу в интервью изданию.

Глава МВД Эстонии: До сих пор в руках РФ находится 5,2% территории нашей страны

Он сообщил, что "попросил министерство иностранных дел проанализировать возможные дополнительные меры, касающиеся последних шагов России, когда она, нарушая дух Минских соглашений, начала в упрощенном порядке выдавать в Крыму и Донбассе паспорта".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Санкции, МИД, Урмас Рейнсалу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
02 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
03 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
04 За последние два месяца в зоне ООС погибли 19 военнослужащих ВСУ, еще 92 ранены
05 Украинец наладил схему контрабанды сигарет в Румынию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Объем денежных переводов достиг рекордного уровня
Объем денежных переводов достиг рекордного уровня
Умер известный российский пропагандист
Умер известный российский пропагандист
В Волынской области напали на журналистов
В Волынской области напали на журналистов
Сесть в тюрьму из-за сувениров: что нельзя вывозить с некоторых стран
Сесть в тюрьму из-за сувениров: что нельзя вывозить с некоторых стран
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь