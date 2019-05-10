Уровень свинца в почве возле Норт-дама превышает норму

Новости мира: В почве возле Нотр-Дама обнаружили повышенное содержание свинца.

Французская полиция заявила, что в почве возле Собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел пожар, повышено содержание свинца, однако здоровью людей это не повредит.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

"Анализ проб, сделанный после пожара в Нотр-Дам, показывает, что нет никакого риска, связанного с попаданием свинца в организм людей из воздуха, но он подтверждает наличие свинцовой пыли в непосредственной близости от собора", - говорится в сообщении.

Согласно информации французской экологической группы Robin des Bois, огонь растопил 300 тонн свинца с крыши и шпиля собора.

Как отмечается, на закрытой территории вблизи собора уровень свинца в 32-65 раз превышает безопасную границу 0,3 г/кг, рекомендованную французскими органами здравоохранения.

Как сообщалось, собор Парижской Богоматери значительно пострадал в результате пожара, произошедшего 15 апреля. Огнем уничтожен главный шпиль и две трети деревянной крыши. Уцелели две башни и фасад. Также удалось эвакуировать и сохранить основные духовные реликвии и сокровища храма.

Жителей столицы Франции, проживающих вблизи Нотр-Дама, предупредили о том, что их дома могут быть загрязнены свинцом.