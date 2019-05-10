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Вероятность высока: Туск предположил, что Британия может не выйти из ЕС

Вероятность высока: Туск предположил, что Британия может не выйти из ЕС
15:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Туск оценил шансы того, что Великобритания останется в Европейском Союзе.

Вероятность того, что выход Великобритании из Европейского Союза будет отменен, составляет от 20 до 30%.

Об этом в интервью The Guardian заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"После британского референдума в 2016 году, я думал, если мы его признаем, то вопрос будет закрыт. Это будет концом. Сегодня шанс на то, что Brexit все же не состоится, по моему мнению, составляет от 20% до 30%. Это много", - сказал Туск.

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По его словам, понятно, что выход Британии из ЕС будет сильно отличаться от того Brexit, который был прорекламирован во время кампании к референдуму в 2016 году.

Туск также напомнил, что британский рефередум относительно членства в ЕС три года назад не был первым, ведь первый был в 1975 году, когда британцы через два года после присоединения к Европейскому экономическому сообществу, решали дальнейшее членство страны в блоке.

Как сообщалось, Европейский совет продлил срок выхода Британии из ЕС до 31 октября.

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ЕС, Великобритания, Дональд Туск, Brexit.
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