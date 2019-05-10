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Укрепление восточного фланга НАТО: США перебросили еще 12 истребителей в Румынию

Укрепление восточного фланга НАТО: США перебросили еще 12 истребителей в Румынию
20:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США направили в Румынию дополнительные истребители F-16.

США направили в Румынию более 250 военнослужащих и 12 многофункциональных истребителей F-16, предназначенных для укрепления восточного фланга НАТО и сдерживания России.

"У нас есть "дружественный" восточный сосед, который весьма часто оказывает давление не только на нас, но и на весь восточный фланг НАТО. Присутствие ВВС США в Румынии гарантирует отражение любой возможной агрессии. У нас есть и собственные самолеты, однако дополнительные 12 истребителей на нашей базе еще больше помогут стране", - отметил майор румынских ВВС Козмин Тэнасе.

Цель прибытия американских сил ВВС – оказание помощи европейским союзникам по Североатлантическому альянсу НАТО.

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Военнослужащие и истребители США будут дислоцироваться на военной базе в городе Кымпия Стурзий уезда Клуж. Срок их пребывания в Румынии – три месяца.

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Румыния, США, НАТО, Россия.
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