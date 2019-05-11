В Молдове спецпредставитель ОБСЕ обговорит Приднестровское урегулирование

Новости мира: Франко Фраттини проведет переговоры с политическими представителями Кишинева и Тирасполя на переговорах по Приднестровскому урегулированию.

Специальный представитель ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию, итальянский посол Франко Фраттини проведет в Кишиневе и Тирасполе переговоры по вопросу урегулирования Приднестровского конфликта.

Об этом проинформировали в пресс-службе миссии ОБСЕ в Молдове, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

"В ходе визита в качестве специального представителя Словацкого председательства в ОБСЕ 2019 года Фраттини сосредоточится на возможностях продвижения процесса приднестровского урегулирования в рамках параметров, утвержденных всеми 57 государствами на заседании Совета министров иностранных дел государств ОБСЕ в Милане в декабре 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Фраттини проведет переговоры с политическими представителями Кишинева и Тирасполя на переговорах по Приднестровскому урегулированию, руководством Республики Молдова и непризнанного Приднестровья.

Как известно, в переговорах по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2" принимают участие Молдова и Приднестровье – стороны конфликта, Украина, ОБСЕ и Россия – посредники, ЕС и США – наблюдатели