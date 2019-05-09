США в ОБСЕ: РФ и ее марионетки продолжают рисковать жизнью мирных жителей Донбасса

Новости Украины: Россия рискует жизнью гражданских на оккупированном Донбассе.

Россия продолжает рисковать жизнью невинных мирных граждан на временно оккупированном Донбассе, размещая свои армейские позиции и ведя огонь возле жилых домов, школ и предприятий.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Россия и ее марионетки продолжают рисковать жизнью невинных мирных жителей. СММ регулярно документирует нанесение вреда в громадах, находящихся под контролем управляемых Россией сил, и прошлая неделя не стала исключением. Размещение позиций и ведение огня Россией возле жилых домов, школ и предприятий неоправданно ставит под угрозу местных жителей", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что США призывают к немедленному отводу запрещенного оружия согласно Минским соглашениям.

"Гражданские лица не должны сталкиваться с этими угрозами, однако, Россия, похоже, полна решимости продолжать разрушения, которые она инициировала и продолжала в течение уже более пяти лет", - добавил Макрис.

Он подчеркнул, что Россия вооружает и тренирует незаконные вооруженные формирования на Донбассе, осуществляет руководство ими и воюет вместе с ними против украинских сил.