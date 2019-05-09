Скачать
Пятница, 10.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

США в ОБСЕ: РФ и ее марионетки продолжают рисковать жизнью мирных жителей Донбасса

США в ОБСЕ: РФ и ее марионетки продолжают рисковать жизнью мирных жителей Донбасса
21:49 Чт, 9 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Россия рискует жизнью гражданских на оккупированном Донбассе.

Россия продолжает рисковать жизнью невинных мирных граждан на временно оккупированном Донбассе, размещая свои армейские позиции и ведя огонь возле жилых домов, школ и предприятий.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Россия и ее марионетки продолжают рисковать жизнью невинных мирных жителей. СММ регулярно документирует нанесение вреда в громадах, находящихся под контролем управляемых Россией сил, и прошлая неделя не стала исключением. Размещение позиций и ведение огня Россией возле жилых домов, школ и предприятий неоправданно ставит под угрозу местных жителей", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что США призывают к немедленному отводу запрещенного оружия согласно Минским соглашениям.

ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе

"Гражданские лица не должны сталкиваться с этими угрозами, однако, Россия, похоже, полна решимости продолжать разрушения, которые она инициировала и продолжала в течение уже более пяти лет", - добавил Макрис.

Он подчеркнул, что Россия вооружает и тренирует незаконные вооруженные формирования на Донбассе, осуществляет руководство ими и воюет вместе с ними против украинских сил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ОБСЕ, Донбасс, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (серия пенальти)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Стоимость показа чашки Starbucks оценили в 2,3 миллиарда долларов
04 В украинский прокат выходят ужасы "Омен: Перерождение"
05 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь