Вопрос декриминализации марихуаны разделил правящие партии Италии

Новости мира: Итальянская коалиция разошлась во взглядах на легальную коноплю.

Итальянская коалиция двух партий, которая спорит по вопросам налогов, бюджета, инфраструктуры и окружающей среды, столкнулась с еще одним камнем преткновения, которым на этот раз стала конопля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Руководитель партии "Лигa" Маттео Сальвини, который является министром внутренних дел и вице-премьером, хочет закрыть магазины, которые законно продают каннабис со значительно пониженной силой.

Такой шаг противоречит взглядам многих избирателей партнера "Лиги" по коалиции - движения "5 звезд", говорится в материале.

Хотя многие члены "5 звезд" выступают против декриминализации, ее член Маттео Мантера в январе предложил последовать примеру стран, таких как Уругвай и Канада, и легализовать выращивание для личного и рекреационного использования. Лидер партии, вице-премьер Луиджи Ди Майо, в то время назвал это "хорошей идеей".

"Этого нет в нашем правительственном пакте, государство не должно стать контрабандистом", - заявил Сальвини, добавив, что полиция по его команде уже начала закрывать некоторые магазины, продающие продукты из конопли.

"Мы начинаем войну с наркотиками, улица за улицей, магазин за магазином", - сказал он.

"Легкий" каннабис, определенный как имеющий содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) 0,2% или менее, распространился в магазинах Италии с 2016 года. Продаются как соцветия растения, которые можно курить, так и продукты, изготовленные из их ингредиентов.

Онлайн-опрос телевизионной сети Sky TG 24 в конце прошлого года показал, что итальянцы в основном поддерживают менее жесткую политику в отношении рекреационного употребления каннабиса.

"Я не вижу причин для закрытия магазинов. Государство должно поддерживать малый и средний бизнес", - сказал депутат от "5 звезд" Карло Сибилья, который является помощником в Министерстве внутренних дел Сальвини.