Новости мира: Мэй может определиться с датой своей отставки в ближайшие дни.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назначить дату своей отставки на следующей неделе.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на председателя комитета 1922 Грэма Брэйди.

"Премьер-министр Тереза Мэй может назначить дату своей отставки в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Грэм Брейди, председатель комитета 1922 года, который объединяет депутатов-консерваторов, сообщил изданию о том, что в комитете попросили Мэй "прояснить" ее планы на будущее, и она "предложила приехать и встретиться с руководителем".

"Было бы странно, если бы это не привело к ясному пониманию (даты её ухода) в конце собрания", - отметил Брэди.

Встреча произойдет в среду, 15 мая.

Ранее Брейди заявлял, что Мэй должна ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в третью или четвертую неделю июля. Однако в администрации Мэй дали понять, что разрабатывают план нового крайнего срока разрешения ситуации по Brexit, согласно которому премьер может оставаться на посту еще четыре месяца.

Напомним, Британия должна была выйти из Европейского Союза 29 марта, но этот срок был перенесен на 12 апреля, а затем - на 31 октября в связи с тем, что Мэй не удается договориться с парламентом об условиях Brexit.