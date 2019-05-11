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Молдова хочет проинспектировать российские военные склады в Приднестровье

Молдова хочет проинспектировать российские военные склады в Приднестровье
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Молдова хочет получить доступ на военные склады РФ в Приднестровье.

Кишинев настаивает на проведении ознакомительного визита на территории российских военных складов в селе Колбасна Рыбницкого района (Приднестровский регион), где хранятся свыше 20 тысяч тонн боеприпасов.

Об этом заявила вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Кристина Лесник по итогам переговоров со Специальным представителем ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию Франко Фраттини.

"Для нас особое значение имеет как национальная, так и региональная безопасность. Российские военные склады с боеприпасами расположены недалеко от украинской границы. У нас не было и нет ясного отчёта о том, какие боеприпасы и в каком количестве хранятся на этих складах. Не исключено, что эти боеприпасы и вооружение могут стать причиной кризисной ситуации", - отметила Лесник.

Аналогичное мнение о необходимости проведения инспекции с участием представителей ОБСЕ подтвердил и Франко Фраттини.

По его словам, находящееся там вооружение представляет серьезную угрозу для населения, и к этому вопросу необходим конструктивный подход.

Спецпредставитель ОБСЕ пообещал тщательно изучить этот вопрос.

На встрече со спецпредставителем ОБСЕ обсуждался также недавний указ лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского о включении в состав самопровозглашенной республики села Варница, расположенного на административной границе Молдовы с ее Приднестровским регионом. Франко Фраттини подчеркнул, что этот вопрос ОБСЕ также не оставит без внимания.

В Молдове спецпредставитель ОБСЕ обговорит Приднестровское урегулирование

Как сообщалось ранее, в 2017 году Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о безоговорочном выводе российских войск и вооружения из Молдовы (из территории Приднестровского региона). Согласно последним данным, на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района еще с советских времен хранятся свыше 20 тысяч тонн боеприпасов и вооружения. В состав Оперативной группы российских войск в Приднестровье сегодня входят около 1400 военнослужащих (без учета российского миротворческого контингента в Зоне безопасности на Днестре – более 400 военнослужащих).

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Молдова, Россия, Приднестровье, Франко Фраттини, Кристина Лесник.
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