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Франция намерена модернизировать Совет Европы в условиях новых вызовов

Франция намерена модернизировать Совет Европы в условиях новых вызовов
20:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Франция объявила три приоритета председательства в Совете Европы.

Франция стремится модернизировать Совет Европы в условиях новых вызовов.

Об этом говорится в приоритетах председательства Франции в Комитете министров СЕ, которое будет проходить с 17 мая по 27 ноября 2019 года.

"Франция хочет воспользоваться возможностью, которое предоставляет ее председательства в Комитете министров СЕ, чтобы помочь в развитии Совета Европы завтрашнего дня", - заявили в МИД Франции.

Достижение этой цели отражается в трех приоритетах французского председательства в СЕ.

Во-первых, речь идет о сохранении и укреплении европейской системы прав человека.

Как отмечается, нарушения прав человека все еще широко распространены в Европе. В связи с этим система Европейской конвенции прав человека требует продвижения и укрепления. По убеждению Франции, для этого необходимо поддерживать Европейский суд по правам человека, улучшая диалог между судьями, а также судьями на национальном уровне стран-членов.

Также в рамках этого приоритета французское председательство акцентирует внимание на защите наиболее уязвимых категорий, особенно детей, а также защите социальных прав граждан.

Вторым приоритетом определено продвижение унифицированной Европы, равенства и общности. Отмечается необходимость укрепления таких ценностей СЕ, как равенство, толерантность в условиях противодействия языку ненависти, который актуализировался сегодня.

Этот приоритет также включает борьбу за гендерное равенство, противодействие насилию в отношении женщин.

Отдельно подчеркивается необходимость борьбы со всеми формами расизма, антисемитизма, нетолерантностью, языком ненависти и дискриминацией, включая пол, вероисповедание, происхождение, сексуальную ориентацию и другие.

С целью укрепления общего осознания европейской принадлежности французское председательство начнет мероприятия по повышению осведомленности граждан об истории Европы. Как отмечается, история – это часть общего наследия, которая должна объединять, а не разделять.

Третий приоритет направлен на модернизацию Совета Европы для противодействия новым вызовам, перед которым оказались права человека и верховенство права. В частности, отмечается, что на сегодня права человека и верховенство права существуют в условиях развития цифровых технологий и искусственного интеллекта, которые представляют как новые возможности, так и угрозы.

Французское председательство ставит целью дать новый толчок в деятельности Совета Европы, чтобы организация играла передовую роль в этих сферах на последующие десятилетия.

В ответ на это беспокойство, которое касается всей Европы, необходимо гарантировать доступ к достоверной и открытой информации для всех и в любом месте, заявили во Франции.

Более двух миллионов украинцев за два года воспользовались преимуществом безвиза с ЕС

Также в рамках этого приоритета Франция указывает на угрозы, которые несет коррупция.

Как сообщалось ранее, 16-17 мая в Хельсинки пройдет годовое заседание Комитета министров Совета Европы на уровне глав МИД стран-членов. Во время встречи министры обсудят будущее СЕ, включая решения спровоцированной Россией финансового и институционального кризиса Организации.

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ЕС, Франция, Совет Европы, МИД Франции.
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