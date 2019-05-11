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Более двух миллионов украинцев за два года воспользовались преимуществом безвиза с ЕС

Более двух миллионов украинцев за два года воспользовались преимуществом безвиза с ЕС
18:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: 24tv.ua

Новости Украины: Более 2 млн украинцев за почти два года воспользовались преимуществами безвизового режима с Евросоюзом.

Более 2 млн украинцев за почти два года воспользовались преимуществами безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом Представительство Украины при ЕС сообщает на своей странице в Facebook.

"В этот день, 11 мая 2017 года, Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30 стран ЕС и Шенгенской зоны (за исключением Великобритании и Ирландии). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал", - сказано в сообщении.

В представительстве отметили, что с дистанции двух лет им приятно гордиться результатами, которые открыли для украинских граждан совершенно новые возможности для путешествий, получения новых знаний, установления новых контактов, поиска друзей.

"Именно со своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза. Без развития человеческих контактов не возможно никакое другое развитие", - считают украинские дипломаты.

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По их данным, граждане Украины осуществили более 33 млн поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 млн украинских граждан.

"Это феноменальные цифры. Главное, что с каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми", - отметили дипломаты.

Как сообщалось ранее, по данным мирового рейтинга Passport Index 2019, украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 страны мира.

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ЕС, Туризм, Шенгенская зона, Безвиз.
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