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"Восточное партнерство": Туск и Порошенко запланировали встречу

"Восточное партнерство": Туск и Порошенко запланировали встречу
09:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Украины Порошенко и председатель ЕС Туск встретятся в понедельник в Брюсселе.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в понедельник, 13 мая, встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает сайт Европейского Совета.

Согласно распорядку дня Д.Туска, обнародованном на сайте, встреча состоится в 16.45 по местному времени.

В этот день в Брюсселе запланированы мероприятия, посвященные 10-летию Восточного партнерства.

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Напомним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 мая, проведет в штаб-квартире организации встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, председатель Европейского совета Дональд Туск 13 мая проведет двухстороннюю встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко, а так же с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Молдавии Павлом Филипом.

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Украина, ЕС, Брюссель, Петр Порошенко, Дональд Туск.
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