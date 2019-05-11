"Восточное партнерство": Туск и Порошенко запланировали встречу

Новости Украины: Президент Украины Порошенко и председатель ЕС Туск встретятся в понедельник в Брюсселе.

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в понедельник, 13 мая, встретится с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, сообщает сайт Европейского Совета.

Согласно распорядку дня Д.Туска, обнародованном на сайте, встреча состоится в 16.45 по местному времени.

В этот день в Брюсселе запланированы мероприятия, посвященные 10-летию Восточного партнерства.

Напомним генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 мая, проведет в штаб-квартире организации встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, председатель Европейского совета Дональд Туск 13 мая проведет двухстороннюю встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко, а так же с лидерами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Молдавии Павлом Филипом.