Президенту Северной Македонии предоставят офис в пригороде этой страны

Новости мира: Уходящему с должности президента Георге Иванову предоставят офис в пригороде столицы.

Департамент по общим делам правительства Республики Северная Македония удовлетворил просьбу уходящего с должности президента Георге Иванова о предоставлении ему офиса в пригороде этой страны - Скопье.

Об этом сообщает портал Нова Македонија.

"Просьба президента была одобрена, и Георге Иванов сможет пользоваться офисом после прекращения полномочий", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что после истечения президентских полномочий Георге Иванов имеет право на пенсию, равную зарплате президента. В офисе экс-президента будут работать три сотрудника, за ним сохранят личную охрану, служебный автомобиль и персонального водителя.