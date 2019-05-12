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Президенту Северной Македонии предоставят офис в пригороде этой страны

Президенту Северной Македонии предоставят офис в пригороде этой страны
05:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Уходящему с должности президента Георге Иванову предоставят офис в пригороде столицы.

Департамент по общим делам правительства Республики Северная Македония удовлетворил просьбу уходящего с должности президента Георге Иванова о предоставлении ему офиса в пригороде этой страны - Скопье.

Об этом сообщает портал Нова Македонија.

"Просьба президента была одобрена, и Георге Иванов сможет пользоваться офисом после прекращения полномочий", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что после истечения президентских полномочий Георге Иванов имеет право на пенсию, равную зарплате президента. В офисе экс-президента будут работать три сотрудника, за ним сохранят личную охрану, служебный автомобиль и персонального водителя.

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Офис, Президент, Пригород, Георге Иванов, Северная Македония.
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