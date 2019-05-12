В столице Сербии продолжилась антиправительственная акция

Новости мира: В Белграде прошла очередная антиправительственная акция протеста.

Очередная многотысячная антиправительственная акция протеста прошла в субботу вечером, 11 мая в столице Сербии Белграде.

Об этом сообщает сербский портал Blic.

"Акция протеста под лозунгом "1 из 5 миллионов" началась на одной из площадей Белграда. Затем манифестанты прошлись колонной по улицам столицы до так называемой "свободной зоны", - говорится в сообщении.

Выступивший перед манифестантами адвокат Владимир Гайич напомнил, что еще три десятилетия назад на этом же месте он участвовал в акциях протеста во имя свободы. Однако, по его словам, с тех пор в стране ничего не изменилось, а власть "грабит народ, как и раньше - материально и духовно".

Актер Ненад Хаджи Маричич в своем выступлении подчеркнул, что протестующие сделали первый шаг к пробуждению Сербии, закладывая основы для нового, свободного общества.

"Мы вышли на улицы, чтобы защитить достоинство страны, учреждений, профессий, жизни каждого из граждан", - отметил он.

Манифестанты пообещали продолжить протестные акции, пока "власть не прислушается к их требованиям".

Отныне, по инициативе организаторов акций, ежедневно в "свободной зоне" будут проводиться дискуссии с гражданами, в которых примут участие лидеры оппозиционных партий и общественные деятели. Акции протеста в Сербии начались в конце 2018 года, когда на юге страны был жестоко избит член одной из оппозиционных партий.