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Протесты в столице Албании: ранены 12 полицейских

Протесты в столице Албании: ранены 12 полицейских
09:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Албании вновь прошли многотысячные антиправительственные протесты, не менее 12 пострадавших.

Антиправительственные протесты в Тиране переросли в столкновения, во время которых полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ.

Об этом информирует Deutsche Welle.

“Участники антиправительственных протестов в столице Албании вступили в столкновения с силами безопасности республики. Несколько тысяч протестующих собрались в субботу, 11 мая, перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки председателя Совета министров Эди Рамы”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстранты стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды. Силовики в ответ применили слезоточивый газ и водометы. По данным экстренных служб, не менее 12 сотрудников полиции получили ранения.

Протесты в Албании начались еще в феврале. Оппозиция требует новых выборов и отставки Рамы. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее председателя обвиняют в махинациях на выборах и коррупции.

В столице Албании произошел штурм парламента, есть раненые

Лидер демократов Люльзим Баша особо выделил необходимость "освободить Албанию от преступлений" и сделать ее похожей на остальные страны Европы. Выступая перед демонстрантами, он подчеркнул, что протестные акции продолжатся, а их масштаб будет расти, пока албанские власти держат страну "вдали от Европы".

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Жертвы, Албания, Тирана, Протесты в Албании.
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