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"Турецкий поток" введут в эксплуатацию до конца года

"Турецкий поток" введут в эксплуатацию до конца года
09:13 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Строительство приемного терминала в поселке Кыйыкей завершено более чем на 70%

Газопровод "Турецкий поток" введут в эксплуатацию до конца 2019 года, как и было запланировано.

Об этом сказала представитель консорциума "Турецкий поток" Аслы Эсен, передает Anadolu.

Представитель консорциума напомнила, что проект "Турецкий поток" предусматривает строительство двух ветвей суммарной мощностью прокачки 31,5 миллиарда кубометров газа в год.

Строительство морского участка газопровода завершено, в настоящее время начались испытания по устойчивости и безопасности, сказала Эсен.

По ее словам, также завершено строительство сухопутного участка газопровода на территории России.

"Проект, как и было запланировано, будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70% работ в рамках строительства приемного терминала в поселке Кыйыкей, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, без сомнения, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок ", - сказала Эсен.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы, среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Названы претенденты на строительство болгарского участка "Турецкого потока"

Проект на 1,4 млрд евро может усилить зависимость ЕС от газа и подорвать украинскую безопасность, опасаются дипломаты ЕС и США. Чтобы полностью остановить транзит через Украину, "Газпром" как можно скорее хочет ввести в эксплуатацию "Турецкий поток".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.

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Газ, Турция, Газопровод, Россия, Турецкий поток, Кыйыкей.
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