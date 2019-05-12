Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
Итоги 11 мая: Враги США, транзит нефти, Садовый заявил о своих планах и ответ Минкульта
Итоги 11 мая: Враги США и транзит нефти в Европу
Лима во втором раунде нокаутировал Пейджа
Лима во втором раунде нокаутировал Пейджа
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников

Литва выбирает президента

Литва выбирает президента
09:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В воскресенье, 12 мая, в Литве проходит первый тур выборов президента.

В Литве в воскресенье, 12 мая, проходят президентские выборы и два референдума - о расширении двойного гражданства и сокращении числа парламентариев.

Об этом сообщает Delfi.

В президенты баллотируется девять кандидатов: социал-демократ Витянис-Повилас Андрюкайтис, философ Арвидас Юозайтис, европарламентарий Валентинас Мазуронис, экономист Гитанас Науседа, члены сейма Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, кандидат "крестьян" - премьер Саулюс Сквернялис, кандидат консерваторов - парламентарий Ингрида Шимоните, член Европарламента, лидер Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Вальдемар Томашевский.

Избиратели Литвы не имеют явного фаворита на предстоящих президентских выборах

Даля Грибаускайте покинет президентский пост после двух каденций.

Голосование на избирательных участках будет проходить с 7 до 20 часов. В списке избирателей значится 2 млн 472 тыс. 405 граждан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, Литва, Президент Литвы, Выборы в Литве.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
02 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
03 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
04 Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
05 Днепр-1 выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим
Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим
Прогноз погоды: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла
Погода: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
День матери: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
День матери: Google посвятил дудл самому важному человеку в жизни каждого
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь