На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад

Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило экологическую концепцию реконструкции крыши собора Парижской Богоматери, разрушенного в результате пожара.
Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, проект под названием "Palingenesis" разработал Винсент Каллебаут. Он предлагает построить новую крышу из стекла, дуба и углеродного волокна, а венчать крышу будет петух, найденный среди обломков после пожара.
Под шпилем на крыше будет расположен фруктовый сад и огород, из которых ежегодно можно будет получать до 21 тонн фруктов и овощей, а вырученные от их продажи средства можно направлять в поддержку бедных. Предполагается, что ухаживать за садом и огородом будут волонтеры из благотворительных организаций.
Кроме того, крыша и шпиль будут производить электричество, тепло и энергию для вентиляции собора.
"Мы хотим представить трансцендентный проект, символ устойчивого и экологического будущего", - отмечают разработчики.
По мнению архитекторов, если их проект победит, возрожденный Нотр-Дам будет определять "новое лицо Церкви в XXI веке", представляя "более справедливые симбиотические отношения между человеком и природой".
Как известно, в апреле премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил международный конкурс среди архитекторов на реконструкцию крыши собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились.
10 мая Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора. Согласно документу работы будут проведены за счет пожертвований. Для людей, которые сделают свой финансовый вклад, предусмотрены налоговые льготы.
Далее законопроект будет направлен в Сенат, который должен его рассмотреть 27 мая.