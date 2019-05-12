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На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад

На крыше Нотр-Дама предлагают посадить фруктовый сад
13:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: vincent.callebaut.org

Новости мира: Французское архитектурное бюро представило проект реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам.

Парижское архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило экологическую концепцию реконструкции крыши собора Парижской Богоматери, разрушенного в результате пожара.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, проект под названием "Palingenesis" разработал Винсент Каллебаут. Он предлагает построить новую крышу из стекла, дуба и углеродного волокна, а венчать крышу будет петух, найденный среди обломков после пожара.

Под шпилем на крыше будет расположен фруктовый сад и огород, из которых ежегодно можно будет получать до 21 тонн фруктов и овощей, а вырученные от их продажи средства можно направлять в поддержку бедных. Предполагается, что ухаживать за садом и огородом будут волонтеры из благотворительных организаций.

Кроме того, крыша и шпиль будут производить электричество, тепло и энергию для вентиляции собора.

"Мы хотим представить трансцендентный проект, символ устойчивого и экологического будущего", - отмечают разработчики.

По мнению архитекторов, если их проект победит, возрожденный Нотр-Дам будет определять "новое лицо Церкви в XXI веке", представляя "более справедливые симбиотические отношения между человеком и природой".

Как известно, в апреле премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил международный конкурс среди архитекторов на реконструкцию крыши собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар. Огонь уничтожил готический шпиль и обрушил крышу собора. Две башни и конструкции фасада сохранились.

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10 мая Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора. Согласно документу работы будут проведены за счет пожертвований. Для людей, которые сделают свой финансовый вклад, предусмотрены налоговые льготы.

Далее законопроект будет направлен в Сенат, который должен его рассмотреть 27 мая.

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Париж, Франция, Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам, Винсент Каллебаут.
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