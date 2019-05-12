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Глава МИД Франции обвинил Трампа в дестабилизации ситуации в мире

Глава МИД Франции обвинил Трампа в дестабилизации ситуации в мире
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Глава МИД Франции считает, что мир рискует впасть в международную анархию.

Сегодня мир рискует перейти в состояние международной анархии, считает министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщает "Гордон", такое заявление глава французской дипломатии сделал в интервью Le Parisien, отвечая на вопрос о причинах несоблюдения международных договоров и отсутствия уважения к границам.

По словам Ле Дриана, некоторые страны выступают за то, чтобы международные отношения основывались на конфронтации, а не на сотрудничестве.

Министр также возложил вину за дестабилизацию в мире на президента США Дональда Трампа, в связи с решением о выходе из Парижского соглашения о климате и ядерной сделки с Ираном. Ле Дриан также считает, что Китай и Россия "могут внести свой вклад в дестабилизацию".

Трамп заявил, что Китай чувствует себя проигравшим

Как сообщалось ранее, в конце апреля первый президент СССР Михаил Горбачев в статье для издания Wall Street Journal выразил мнение, что гонка ядерных вооружений между США и Россией заходит в тупик и создает новую серьезную угрозу войны.

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Все по теме:

Китай, Франция, Россия, Дональд Трамп, Жан-Ив Ле Дриан, Климатическое соглашение, СВПД.
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