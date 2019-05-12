В Северной Македонии прошла инаугурация президента

Новости мира: В парламенте Республики Северная Македония состоялась церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровського.

В воскресенье, 12 мая, в парламенте Республики Северная Македония состоится церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровского.

Об этом сообщает Новая Македония.

"После церемонии инаугурации, которая пройдет в парламенте, новоизбранный президент Стево Пендаровски официально вступит в должность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии инаугурации примут участие президенты Сербии (Александр Вучич), Болгарии (Румен Радев), Албании (Илир Мета), а также лидер частично признанного Косово Хашим Тачи. С ними новый глава Северной Македонии проведет двусторонние встречи.

После торжественной церемонии глава государства проведет встречу с глазу на глаз со своим предшественником Георге Ивановым и сотрудниками президентской администрации.

Накануне Государственная избирательная комиссия вручила Стево Пендаровскому удостоверение избранного президента.