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В Северной Македонии прошла инаугурация президента

В Северной Македонии прошла инаугурация президента
15:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В парламенте Республики Северная Македония состоялась церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровського.

В воскресенье, 12 мая, в парламенте Республики Северная Македония состоится церемония инаугурации президента страны Стево Пендаровского.

Об этом сообщает Новая Македония.

"После церемонии инаугурации, которая пройдет в парламенте, новоизбранный президент Стево Пендаровски официально вступит в должность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в церемонии инаугурации примут участие президенты Сербии (Александр Вучич), Болгарии (Румен Радев), Албании (Илир Мета), а также лидер частично признанного Косово Хашим Тачи. С ними новый глава Северной Македонии проведет двусторонние встречи.

Северная Македония после НАТО готовится вступить и в ЕС

После торжественной церемонии глава государства проведет встречу с глазу на глаз со своим предшественником Георге Ивановым и сотрудниками президентской администрации.

Накануне Государственная избирательная комиссия вручила Стево Пендаровскому удостоверение избранного президента.

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Инаугурация президента, Северная Македония, Стево Пендаровский.
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