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Северная Македония после НАТО готовится вступить и в ЕС

Северная Македония после НАТО готовится вступить и в ЕС
17:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В ЕС намерены уже летом 2019 года начать переговоры о вступлении Северной Македонии.

В Европейском Союзе намерены летом начать переговоры о вступлении с будущей Республикой Северная Македония.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила Аннемари Хубер, которая является советником по стратегическим коммуникациям Комиссара Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана.

”Исторический день. Теперь полным ходом движемся к успешному началу переговоров о вступлении летом этого года”, - заявила она.

Также она сослалась на слова македонского министра иностранных дел Николы Димитрова, который сказал, что ”на Западных Балканах возможны чуда”.

Хубер добавила, что это возможно при наличии лидерства и решимости.

Как сообщалось, ранее Афины и Скопье ратифицировали историческое соглашение о новом названии Македонии - Республика Северная Македония, которое поставило точку в 27-летнем споре, блокировавшем намерение Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.

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Сегодня, 6 февраля, министр иностранных дел Никола Димитров заявил, что новое название страны окончательно будет утверждено в течение ближайшего времени, как только изменения в Конституцию вступят в силу.

Также в среду постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО в будущем. Теперь парламенты всех стран-членов НАТО должны ратифицировать этот протокол.

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ЕС, НАТО, Скопье, Северная Македония.
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