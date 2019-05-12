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Протестующие в Албании пытались поджечь офис главы правительства

Протестующие в Албании пытались поджечь офис главы правительства
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Демонстранты забросали офис премьера Албании коктейлями Молотова.

В столице Албании Тиране участники многотысячной акции протеста забросали офис главы правительства бутылками с горючей смесью.

Об этом сообщает BBC.

"Тысячи албанцев вышли в столице страны на протест против премьер-министра Эди Рамы. Некоторые из демонстрантов бросали в его офис бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

Протесты в столице Албании: ранены 12 полицейских

Массовые антиправительственные протесты продолжаются в Албании уже три месяца. Премьер-министра страны обвиняют в коррумпированности, махинациях на выборах и связях с организованной преступностью.

Как сообщалось ранее, накануне антиправительственные протесты в Тиране переросли в беспорядки, во время которых полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ. По данным экстренных служб, не менее 12 сотрудников полиции получили ранения.

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Протесты, Албания, Тирана, Эди Рама.
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