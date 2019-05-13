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Определилась тройка лидеров на президентских выборах Литвы

Определилась тройка лидеров на президентских выборах Литвы
01:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: Обнародованы первые результаты президентских выборов Литвы.

Главная избирательная комиссия Литвы обнародовала первые результаты президентских выборов, прошедших в стране 12 мая. По данным примерно с 1300 избирательных участков лидирует независимый кандидат, экономист, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Науседа, у него 31,12%, сообщает УНН.

На втором месте идет премьер-министр Саулюс Сквернялис с 24,34% голосов. Совсем немного отстает от него бывшая министресса финансов страны Ингрида Шимоните, у нее 24,28%.

Из остальных кандидатов никто не набрал более 6% голосов, свидетельствуют данные Главизбиркома страны. Всего за пост президента Литвы боролись девять кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, будет назначен второй тур. В него выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Литва выбирает президента

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте находится на своем посту уже второй срок подряд, и на третий она баллотироваться не может.

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Выборы, Литва, Президент, Результаты.
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