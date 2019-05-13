Новый президент Северной Македонии продолжит курс в ЕС и НАТО

Новости мира: Новый президент Северная Македония Стево Пендаровский приложит все усилия для завершения процесса полноправного членства страны в ЕС и НАТО.

Новоизбранный президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский продолжит курс на членство страны в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил на церемонии вступления в должность, состоявшейся в воскресенье, 12 мая, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Стево Пендаровский отметил, что "приложит все дипломатические усилия для завершения процесса полноправного членства страны в ЕС и НАТО".

Новый президент Северной Македонии подчеркнул, что важнейшими приоритетами во внутренней политике для него будут обеспечение высокого уровня экономического роста, а также нулевая толерантность к коррупции, кумовству во власти и преступности.

Пендаровский заверил, что станет президентом всех граждан страны, первым протянет руку сотрудничества оппозиции, а также создаст благоприятные условия для работы свободных СМИ и активного взаимодействия с гражданским обществом.