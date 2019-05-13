Скачать
Понедельник, 13.05.2019
США ждут ответное повышение тарифов со стороны Китая
США ждут ответное повышение тарифов со стороны Китая
Определилась тройка лидеров на президентских выборах Литвы
Определилась тройка лидеров на президентских выборах Литвы
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)

Новый президент Северной Македонии продолжит курс в ЕС и НАТО

Новый президент Северной Македонии продолжит курс в ЕС и НАТО
02:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Новый президент Северная Македония Стево Пендаровский приложит все усилия для завершения процесса полноправного членства страны в ЕС и НАТО.

Новоизбранный президент Республики Северная Македония Стево Пендаровский продолжит курс на членство страны в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил на церемонии вступления в должность, состоявшейся в воскресенье, 12 мая, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Стево Пендаровский отметил, что "приложит все дипломатические усилия для завершения процесса полноправного членства страны в ЕС и НАТО".

Новый президент Северной Македонии подчеркнул, что важнейшими приоритетами во внутренней политике для него будут обеспечение высокого уровня экономического роста, а также нулевая толерантность к коррупции, кумовству во власти и преступности.

В Северной Македонии прошла инаугурация президента

Пендаровский заверил, что станет президентом всех граждан страны, первым протянет руку сотрудничества оппозиции, а также создаст благоприятные условия для работы свободных СМИ и активного взаимодействия с гражданским обществом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, НАТО, Приоритет, Северная Македония, Стево Пендаровский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
05 Епифаний о перспективе объединения с УГКЦ: Теоретически это в будущем возможно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильный ливень затопил несколько районов Тбилиси
Сильный ливень затопил несколько районов Тбилиси
Во Флориде у отеля произошла перестрелка, есть погибшие
Во Флориде у отеля произошла перестрелка, есть погибшие
В порту Гамбурга отметили его 830-ый день рождения
В порту Гамбурга отметили его 830-ый день рождения
Интеллигентная провокация: Тина Кароль засветила пышное декольте
Интеллигентная провокация: Тина Кароль засветила пышное декольте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь