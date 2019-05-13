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В порту Гамбурга отметили его 830-ый день рождения

В порту Гамбурга отметили его 830-ый день рождения
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Отметить день рождения порта Гамбурга пришло более миллиона человек..

За три дня торжественные мероприятия по случаю 830-летия порта немецкого Гамбурга посетили более миллиона человек.

Об этом сообщает DW.

"Более миллиона человек приняли участие в трехдневном праздновании 830-го дня рождения порта Гамбурга. Торжественные мероприятия завершились вечером в воскресенье, 12 мая, традиционным корабельным парадом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевыми событиями праздника стали, кроме парадов парусников и судов со всего мира, большой фейерверк и прямая трансляция концерта немецкой скрипачки Анне-Софи Муттер, который состоялся в Ельбской филармонии.

В аэропорту Гамбурга объявили забастовку

Гамбургский порт, который начал действовать в мае 1189 года, сейчас является крупнейшим морским портом Германии.

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Германия, Гамбург, День рождения, Порт.
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