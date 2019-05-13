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В Каталонии произошло ДТП с участием 12 автомобилей

В Каталонии произошло ДТП с участием 12 автомобилей
04:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В результате масштабного ДТП в Каталонии, пострадало по меньше мере 25 человек.

По меньшей мере 25 человек пострадали в воскресенье на северо-востоке Испании в результате ДТП с участием 12 автомобилей.

Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, ДТП произошло в районе населенного пункта Сан-Садурни-д’Анойя в Каталонии. Восьми пострадавшим помощь оказана на месте, остальные доставлены в больницы.

Из-за аварии на дороге образовалась 15-километровая пробка. Причины происшествия пока не сообщаются.

Напоминаем, в воскресенье утром на шоссе номер 1 к северу от озера Таупо в центральной части Новой Зеландии произошло ДТП, приведшее к гибели восьми человек, еще один получил тяжелые ранения.

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ДТП, Авария, Каталония, Машина.
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