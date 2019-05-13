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Сербия планирует оставить разногласия с Северной Македонией в прошлом

Сербия планирует оставить разногласия с Северной Македонией в прошлом
06:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Александар Вучич хочет оставить все разногласия с Северной Македонией в прошлом.

Президент Сербии Александар Вучич выразил надежду, что политические разногласия с Северной Македонией останутся в прошлом, и обе страны будут работать на углубление экономического взаимодействия.

Об этом сообщает сербское издание Blic по итогам визита Вучича на инаугурацию нового президента Северной Македонии Стево Пендаровского.

"Президент Сербии Александар Вучич считает, что Сербия и Северная Македония устранят существовавшие в прошлые годы разногласия между двумя государствами. Он заявил, что направит Стево Пендаровскому официальное приглашение посетить Белград в нынешнем году", - говорится в сообщении.

Вучич подчеркнул: для его страны важно, чтобы политическое и экономическое сотрудничество с Северной Македонией находилось на высоком уровне, что будет способствовать росту взаимного торгово-экономического обмена.

Новый президент Северной Македонии продолжит курс в ЕС и НАТО

На первой встрече Вучича и Пендаровского оба лидера заявили о намерении развивать связи между двумя странами во всех областях, представляющих взаимный интерес на благо граждан Сербии и Северной Македонии. Ранее Стево Пендаровский подчеркнул, что сделает все для развития отношений двух стран в позитивном направлении.

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Сербия, Президент, Прошлое, Разногласия, Александар Вучич, Северная Македония.
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