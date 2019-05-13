Премьер Литвы признал, что не прошел во второй тур выборов президента

Новости мира: Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признает , что не прошел во второй тур выборов.

Действующий глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис признал, что не прошел во второй тур президентских выборов, состоявшихся в воскресенье.

Об этом сообщает портал Delfi.lt.

"Сегодня, скорее всего, не очень", - так Сквернялис ответил на вопрос телеканала TV3 о том, надеется ли он опередить оказавшуюся на втором месте Ингриду Шимоните”, - говорится в сообщении. В свою очередь кандидат в президенты от консерваторов Ингрида Шимоните заявила, что прошла во второй тур.

"Теория, которую несколько месяцев назад кто-то выдвинул как план-хулиган, что во втором туре могут быть два кандидата правых, и тогда многие смеялись, а похоже, смеяться не стоило – это может быть вероятный сценарий второго тура", - цитирует ее Delfi.lt.

По текущим данным Главной избирательной комиссии в первом туре лидирует Гитанас Науседа (31,28% голосов), на втором месте Ингрида Шимоните (25,96%), на третьем - Саулюс Сквернялис (23,06%).

Напоминаем, в воскресенье в Литве прошли выборы президента. В них приняли участие девять кандидатов, явка составила 56,5%.