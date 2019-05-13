В Литве определены кандидаты второго тура выборов

Новости мира: За президентское кресло будут бороться экономист Гитанас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните.

Во второй тур выборов президента Литвы вышли Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа.

Об этом информирует BBC.

“По предварительным данным, экс-министр финансов Шимоните набрала 26,2% голосов, экономист Науседа - 24,6%”, - говорится в сообщении.

Второй тур выборов пройдет через две недели, 26 мая.

Также отмечается, что одновременно с выборами прошли референдумы - о двойном гражданстве со странами, "соответствующими критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции" и о сокращении парламента со 141 до 121 депутата.

По данным BBC, из-за низкой явки избирателей оба референдума признаны несостоявшимися.