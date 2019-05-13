Скачать
Понедельник, 13.05.2019
ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного

В Брюсселе начинаются мероприятия к 10-й годовщине "Восточного партнерства"

В Брюсселе начинаются мероприятия к 10-й годовщине "Восточного партнерства"
10:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: ЕС и шесть стран-партнеров, в том числе Украина, отмечают 10-летие Восточного партнерства

Европейский Союз и шесть стран-партнеров – Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь и Республика Молдова – отмечают 10-летие Восточного партнерства.

По этому поводу 13 и 14 мая в Брюсселе пройдет ряд мероприятий.

В понедельник Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини будет председательствовать на ежегодной встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства, в которой примут участие главы внешнеполитических ведомств 28 государств-членов ЕС, шесть представителей стран-партнеров, а также комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан. Украинскую сторону будет представлять министр иностранных дел Павел Климкин.

Ожидается, что министры подведут итоги прогресса, достигнутого в рамках ранее одобренного плана работы "20 результатов до 2020 года". "Эта общая повестка дня была принята на последнем Саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года и направлена на то, чтобы принести ощутимые выгоды в жизнь граждан во всем регионе посредством работы в направлении укрепления экономики, управления, связей и общества", - сказано в коммюнике, распространенном Европейской комиссией накануне.

Вечером понедельника президент Европейского Совета Дональд Туск проведет праздничный ужин для шести глав государств и правительств стран-партнеров Восточного партнерства. На ужине также будут присутствовать президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Ф.Могерини, Й.Хан, а также бывшие министры иностранных дел Польши и Швеции, которые в 2008 году инициировали Восточное партнерство, Радослав Сикорский и Карл Бильдт. Украину будет представлять президент Петр Порошенко.

Параллельно в Брюссельском центре изящных искусств BOZAR состоится концерт "Создавая вместе", который соберет на одной сцене вместе с известным брюссельским джазовым оркестром музыкантов из шести стран-партнеров.

Климкин посетит Брюссель на десятую годовщину Восточного партнерства

Во вторник, 14 мая, президент Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер проведет конференцию высокого уровня, в которой примут участие главы государств и правительств стран-партнеров, министры иностранных дел стран-членов ЕС, представители гражданского общества, лидеры бизнеса, молодежь и журналисты из 34 стран. В мероприятии также будут участвовать Ф.Могерини, Й.Хан и комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Мероприятие предоставит возможность обсудить развитие партнерства за первое десятилетие его существования и обменяться мнениями с широкой аудиторией заинтересованных сторон о будущем Восточного партнерства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Брюссель, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Армения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
05 Супрун: Выдан первый миллион лекарств по электронным рецептам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Литве определены кандидаты второго тура выборов
В Литве определены кандидаты второго тура выборов
Помпео отменил визит в Москву
Помпео отменил визит в Москву
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Рецепт дня: пломбир в домашних условиях
Рецепт дня: пломбир в домашних условиях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь