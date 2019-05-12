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Климкин посетит Брюссель на десятую годовщину Восточного партнерства

Климкин посетит Брюссель на десятую годовщину Восточного партнерства
12:57 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 13-14 мая Павел Климкин примет участие в мероприятиях по случаю десятой годовщины Восточного партнерства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13-14 мая будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе для участия в ряде мероприятий по случаю десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС Восточное партнерство.

Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МИД Украины.

13 мая Климкин примет участие в заседании глав МИД государств-членов ЕС и стран-участниц Восточного партнерства под председательством Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Кроме того, мероприятия к десятой годовщине Восточного партнерства (ВП) будут включать Конференцию высокого уровня с участием глав государств и правительств, ужин от имени президента Европейского Совета Дональда Туска для лидеров стран ВП, а также встречу министров иностранных дел стран ВП с представителями ЕБРР и ЕИБ на приглашение комиссара ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана.

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В рамках мероприятий будут обсуждены достижения в рамках ВП за 10 лет, вызовы, которые стоят перед странами региона, а также будет начато дискуссию о приоритетных направлениях дальнейшего развития инициативы после 2020 года.

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ЕС, Брюссель, МИД Украины, Павел Климкин.
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