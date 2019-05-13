СМИ: Глава МИД Британии хочет обсудить с Помпео эскалацию в Персидском заливе

Новости мира: Великобритания предупреждает, что конфликт между Ираном и США в Персидском заливе может начаться случайно.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон обеспокоен риском случайного начала вооруженного конфликта между США и Ираном.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает брюссельский корреспондент The Wall Street Journal Лоренс Норман.

"Мы очень обеспокоены риском конфликта, который произойдет случайно, с эскалацией, которая не будет действительно предусмотренной ни одной из сторон... И поэтому мы будем обсуждать эти проблемы с моими европейскими коллегами, с Майком Помпео", - сказал Хант.

"И я думаю, что нам нужен период покоя, чтобы убедиться, что все понимают, что думает другая сторона. И, прежде всего, мы должны убедиться, что мы не вернемся назад к вступлению Ирана на путь повторной нуклеаризации. Это был бы шаг в неправильном направлении", - добавил он.

Новый виток кризиса вокруг ядерной программы Ирана станет темой переговоров 13 мая в Брюсселе, где ждут также приезда государственного секретаря США Майка Помпео.

Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы соглашения не защитят Тегеран от санкций США.

Разведка США указала на то, что Иран планирует угрожать американским войскам и интересам на Ближнем Востоке.