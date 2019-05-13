Помпео отменил визит в Москву

Новости мира: Госсекретарь США Майк Помпео отменяет свой визит в Москву, однако посетит Сочи, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Госсекретарь США Майк Помпео вылетел в Брюссель и отменит визит в Москву, но встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи, как и планировалось, 14 мая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

В Москве Помпео планировал встретиться с дипломатами в американском посольстве, поговорить с представителями деловых кругов США, прежде чем отправиться в Сочи.

Во время своей первой поездки в Россию в качестве госсекретаря США ожидается, что Помпео обсудит с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым "агрессивные и дестабилизирующие действия", предпринятые Москвой по всему миру, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США на прошлой неделе.

Напомним, 12 мая сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В Москву он должен был прибыть 13 мая.

Планировалось, что в Москве Помпео встретится с представителями посольства США и американского бизнес-сообщества, обеспокоенного арестом в России двух американцев, среди которых - известный инвестор Майкл Калви.

14 мая Помпео должен прибыть в Сочи на переговоры с Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее в Госдепе сообщили, что кроме вопроса о контроле над вооружением в ходе встречи будут обсуждаться вопросы Украины, Сирии, кризис в Венесуэле и тема Ирана.