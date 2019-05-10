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Пятница, 10.05.2019
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Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным

Помпео приедет в Россию для встречи с Лавровым и Путиным
17:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Госдеп подтвердил дату встречи Помпео с Путиным в Сочи.

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Морган Ортагус.

"Госсекретарь Помпео приедет в российский Сочи 14 мая на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Путиным для обсуждения широкого спектра двусторонних и многосторонних вызовов", - говорится в заявлении.

Ортагус добавила, что накануне этой встречи, в понедельник, Помпео приедет в посольство США в Москве на встрече с американскими бизнесменами.

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Как сообщалось, 7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке к переговорам госсекретаря США Майк Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова 14 мая в Сочи. Эта встреча станет второй за текущий месяц: 6 мая Лавров и Помпео провели переговоры в финском Рованиеме. Встреча длилась около часа - в развитие телефонного разговора президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, 3 мая. Считается, что основная тема этих переговоров - подтверждение позиции Вашингтона по ситуации в Венесуэле: Мадуро, которого поддерживает Москва, должен покинуть эту страну. Вероятно также будет поднят украинский вопрос.

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Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Госдеп США, Майк Помпео.
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