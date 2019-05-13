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Министр обороны Сербии обещает не допустить вступления страны в НАТО

Министр обороны Сербии обещает не допустить вступления страны в НАТО
17:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: Министр обороны Сербии исключил вступление в НАТО при действующем президенте.

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не вступит в НАТО, пока президентом страны остается Александар Вучич.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью российскому агентству ТАСС.

"Сербия в военном плане - нейтральное государство. Так и останется. Пока президентом Сербии является Вучич, а я – министр обороны Республики Сербия, наша страна не войдет в НАТО", - сказал Вулин.

По его словам, Сербия "не может забыть и не может простить натовскую агрессию". "Себя невозможно переделать, мы любому можем смело посмотреть в глаза, но не все могут честно смотреть в глаза нам", - отметил министр.

Он также напомнил, что Белград участвует в натовском проекте "Партнерство ради мира", который является "оптимальным уровнем сотрудничества" и не мешает диалогу Сербии с Россией, Китаем и с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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При этом, по его словам, единственной силой, которая может гарантировать безопасность сербов в Косово и Метохии, остается KFOR (Международные силы для Косова под командованием Североатлантического альянса), поэтому Сербии необходимо поддерживать хорошие отношения с НАТО, не вступая в организацию.

"Мы не верим, что сможем оставаться самостоятельной страной, если будем членом какого-то военного блока. Мы хотим принимать решения самостоятельно. Мы не хотим стать членом НАТО из-за того, что нас бомбили, а еще и потому, что не хотим, чтобы нас заставляли делать то, что сделали с нами", - сказал министр.

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Сербия, НАТО, Александр Вулин, Александер Вучич.
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