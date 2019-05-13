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Порошенко встретился с генсеком НАТО

Порошенко встретился с генсеком НАТО
17:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Украина готова приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

Украина готова уже сегодня приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, встреча состоялась в Брюсселе.

"Глава государства выразил надежду, что государства-члены Альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО. Была подчеркнута важность следующего саммита Альянса в Лондоне для фиксации евроатлантические амбиций Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, была отмечена важность дальнейшего развития практического сотрудничества Украины с НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей. Кроме этого, подчеркнута необходимость усиления давления на Россию с целью освобождения пленных украинских моряков.

Украина может отказаться от минских соглашений если в СЕ снимут санкции с России

Были также обсуждены вопросы подготовки запланированного на июль этого года визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, отметили в АП.

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НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, Петр Порошенко.
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