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Украина может отказаться от минских соглашений если в СЕ снимут санкции с России

Украина может отказаться от минских соглашений если в СЕ снимут санкции с России
16:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Если Совет Европы снимет с РФ санкции, минские соглашения потеряют силу, заявил Климкин.

Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ – Ред.). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал П.Климкин журналистам в Брюсселе в понедельник.

Климкин прокомментировал информацию о возможной встрече адвоката Трампа с Зеленским

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, его позиция была услышана партнерами из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

Напомним, ранее Павел Климкин анонсировал "сюрпризы" в ответ на решение России об упрощении предоставления российского гражданства украинцам.

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Все по теме:

Россия, Санкции, Совет Европы, Павел Климкин, Минские соглашения.
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