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Климкин прокомментировал информацию о возможной встрече адвоката Трампа с Зеленским

Климкин прокомментировал информацию о возможной встрече адвоката Трампа с Зеленским
16:10 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: В МИД отреагировали на известие о визите адвоката Трампа к Зеленскому.

Возможный визит адвоката президента США Трампа Рудольфа Джулиани не является элементом двусторонних отношений Украины и США. Об этом заявил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Во-первых, я считаю, что то, чего мы достигли за это время, это двухпартийный консенсус относительно поддержки (США - ред.) Украины. И его мы обязаны поддерживать. Это на самом деле главное, то, что у нас всегда было. Во-вторых - конечно есть люди, которые хотят играть в какие-то игры, не понимая ни какие правила этих игр, ни кто участники этих игр. Это грустно. Комментировать возможность визита Джулиани как элемент двусторонних отношений - это вызывает у меня очень дружескую улыбку", - сказал министр.

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Отвечая на вопрос о том, стала ли Украина заложницей будущих выборов в США, он ответил "100% не стала".

"Каждый должен думать о том, что он делает. Такая угроза теоретически, практической я не вижу. Мы сейчас работаем над тем, чтобы этого по определению не произошло. Если это произойдет - это в принципе худшее, что может произойти для нашего партнерства и нашей дружбы с США", - добавил Климкин.

Ранее издание The New York Times сообщало, личный адвокат Трампа ищет встречи с Зеленским.

Впоследствии американский телеканал Fox News сообщил, что адвокат Трампа отменил встречу с Зеленским из-за "врагов США".

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Руди Джулиани.
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